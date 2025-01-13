Japonya'nın Güneybatısında 6,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Japonya'nın Güneybatısında Deprem Panik Yarattı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin yerel saatle 21.19'da, Hyuga Nada Denizi'nde ve 36 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Kyuşu Bölgesinde Hissedildi

Resmi Kyodo ajansından alınan bilgilere göre, sarsıntı özellikle Miyazaki'nin bulunduğu Kyuşu bölgesi genelinde hissedildi. Başlangıçta depremin büyüklüğü 6,9 olarak açıklanmışken, sonradan 6,6 şeklinde güncellendi.

Son Durum ve Güvenlik Önlemleri

JMA'nın yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ölü veya yaralı rapor edilmediği belirtildi. Ayrıca, yapılan incelemelerde mega deprem riskinin artmadığı ifade edildi. Tsunami uyarısı da kaldırılarak, bölgedeki halkın endişeleri dindirildi.

Uluslararası İzleme

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. Bu durum, uluslararası gözlemcilerin de depreme ilişkin kaygılarını artırdı.

Gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz.