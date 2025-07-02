Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutlandı. Japonya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyon, her iki ülkenin marşlarının okunmasıyla açıldı. Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı ve ilişkilerin coğrafi mesafeye rağmen karşılıklı saygı ve anlayış temelinde geliştiğini ifade etti. Güler, diplomatik ilişkilerin başlangıcına dair anekdotlar paylaşarak, Ertuğrul Fırkateyni faciasının bu dostluğun temelinin atılmasına yol açtığını belirtti.

Bakan Güler, "Bugün ise geçmişten gelen bu dostluk, çeşitli alanlardaki iş birlikleri sayesinde daha da pekişmekte; hem halklarımızın yakınlaşmasına hem de ülkelerimizin refahına katkı sağlamaktadır. İkili ilişkilerimizin, diplomatik temasların 100. yıl dönümüne ulaşması bu dostluğu daha anlamlı bir boyuta taşımıştır," diye ekledi.

Büyükelçi Katsumata, 1 Temmuz'un Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bu kuvvetlerin uluslararası topluma katkıda bulunduğu konularda önemli görevler üstlendiğini aktardı. Katsumata, "Bu yıl uluslararası toplum için İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü. Ancak ne yazık ki, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Ortadoğu'daki çatışmalar gibi zorluklarla karşı karşıyayız," dedi.

Katsumata, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne atıfta bulunarak, kritik zamanlarda bu ilkenin benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Japonya'nın, Ukrayna ve Ortadoğu konularında Türkiye gibi ülkelerle yakın iş birliği içinde aktif bir diplomatik çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

Japonya Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Saito Naoki, geçmişte yaşanan dostluk örneklerinden bahsetti ve Türkiye ile Japonya'nın zor günlerde birbirinin yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, ilişkilerin sadece kriz zamanlarında değil, süreklilik arz edecek şekilde derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Japonya Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sol 2) Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata (sağ 2) ve çok sayıda davetli katıldı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Japonya Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sol 2) Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata (sağ 2) ve çok sayıda davetli katıldı.