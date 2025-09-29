Japonya Sri Lanka'ya İHA Gönderiyor: Savunma İşbirliği Güçleniyor

Japonya Sri Lanka'ya İHA Gönderecek: Savunma İşbirliği Güçleniyor

Japonya, savunma alanındaki işbirliğini derinleştirme kapsamında Sri Lanka'ya insansız hava araçları (İHA) göndereceğini açıkladı. Karar, iki ülke liderinin Tokyo'daki görüşmesinin ardından duyuruldu.

Anlaşma ve Amaç

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake arasındaki görüşmede, Japonya hükümeti tarafından finanse edilen Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) programı çerçevesinde İHA gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı. Amaç, Sri Lanka'nın gözetleme, keşif ve afet yardımı kapasitesini güçlendirmek olarak açıklandı.

Liderlerin Açıklamaları

İşiba Şigeru görüşmede, "Sri Lanka'daki barış ve istikrar, Hint-Pasifik'in barış ve refahı için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Anura Kumara Dissanayake ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Japonya tarafından sağlanacak gelişmiş İHA'ları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Uzlaşı, iki ülke arasında savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor.