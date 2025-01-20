Japonya ve Avustralya'dan Quad İşbirliğine Güçlendirme Çağrısı

Japonya ve Avustralya Dışişleri Bakanları, Hint-Pasifik'teki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:11
Japonya ve Avustralya'dan Quad İşbirliğine Güçlendirme Çağrısı

Japonya ve Avustralya'dan Quad Ülkelerine İşbirliği Vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hint-Pasifik'te istikrarın sağlanması amacıyla Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ülkeleri olarak işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanların açıklamalarına göre, bu önemli görüşme, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere ziyaret ettikleri Washington'da gerçekleşti.

Hint-Pasifik Bölgesinde İşbirliğinin Önemi

İvaya ve Wong, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı Quad ülkelerinin, bölgedeki istikrarı sağlamak için işbirliğini artırmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölge güvenliğinin günümüzde daha karmaşık bir hal aldığına dikkat çekerek, ortak görüşü olan ülkelerle çok katmanlı işbirliği gerçekleştireceklerini kaydettiler.

Yapılan görüşmelerde, Japonya ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde serbestlik konusundaki işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiği de ifade edildi. Ekonomik işbirliği, siber güvenlik ve kültürel alışveriş gibi alanlarda daha fazla işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

İkili Görüşmeler ve Ortak Değerler

Öte yandan, İvaya Takeşi, Trump'ın yemin törenine katılacak olan Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile de bire bir görüşme gerçekleştirdi. İvaya, Japonya ve Hindistan'ın ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, Quad çerçevesindeki işbirliğini güçlendirmeyi gündeme getirdi.

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