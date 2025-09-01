Japonya ve Güney Kore tarihlerinin en sıcak yazını yaşadı

Uzak Doğu ülkeleri Japonya ve Güney Kore, bu yaz tarihlerindeki en yüksek sıcaklık kayıtlarına imza attı. Haberin detayları Yonhap ajansı aracılığıyla paylaşıldı.

Güney Kore'de rekor sıcaklık

Yonhap ajansının aktardığına göre, merkezi başkent Seulde bulunan Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasındaki ortalama sıcaklığın 25,7 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Bu değerin geçen yaz kaydedilen ortalamanın 0,1 derece üzerinde olduğu ve söz konusu dönemin ülke tarihinin en sıcak yazı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Japonya'da üst üste üçüncü rekor yaz

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise ülke genelinde aynı döneme dair verilerin incelendiğini açıkladı. JMA verilerine göre, 1 Haziran-31 Ağustos dönemi ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 2,36 derece daha yüksek kaydedildi. Açıklamada bu yazın 1898'den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olduğu ve bunun aynı zamanda üst üste en sıcak yaz rekorunun kırıldığı 3'üncü yaz olduğu vurgulandı.

Her iki ülkede de meteorolojik veriler, iklim değişikliğinin etkilerine dair endişeleri artırırken, yetkililer ve halk yüksek sıcaklıklara karşı uyarıldı.