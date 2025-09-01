DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Japonya ve Güney Kore tarihlerinin en sıcak yazını yaşadı

Japonya ve Güney Kore, 1 Haziran-31 Ağustos döneminde kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşadı; Güney Kore ort. 25,7°C, Japonya 1898'den beri rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:29
Japonya ve Güney Kore tarihlerinin en sıcak yazını yaşadı

Japonya ve Güney Kore tarihlerinin en sıcak yazını yaşadı

Uzak Doğu ülkeleri Japonya ve Güney Kore, bu yaz tarihlerindeki en yüksek sıcaklık kayıtlarına imza attı. Haberin detayları Yonhap ajansı aracılığıyla paylaşıldı.

Güney Kore'de rekor sıcaklık

Yonhap ajansının aktardığına göre, merkezi başkent Seulde bulunan Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasındaki ortalama sıcaklığın 25,7 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Bu değerin geçen yaz kaydedilen ortalamanın 0,1 derece üzerinde olduğu ve söz konusu dönemin ülke tarihinin en sıcak yazı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Japonya'da üst üste üçüncü rekor yaz

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise ülke genelinde aynı döneme dair verilerin incelendiğini açıkladı. JMA verilerine göre, 1 Haziran-31 Ağustos dönemi ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 2,36 derece daha yüksek kaydedildi. Açıklamada bu yazın 1898'den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olduğu ve bunun aynı zamanda üst üste en sıcak yaz rekorunun kırıldığı 3'üncü yaz olduğu vurgulandı.

Her iki ülkede de meteorolojik veriler, iklim değişikliğinin etkilerine dair endişeleri artırırken, yetkililer ve halk yüksek sıcaklıklara karşı uyarıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu