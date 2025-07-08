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Jazzmeia Horn, İstanbul Caz Festivali'nde Büyüledi

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, 32. İstanbul Caz Festivali'nde sahne alarak müzikseverlerle buluştu ve nefis performansıyla beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 11:18
Jazzmeia Horn, İstanbul Caz Festivali'nde Büyüledi

Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 32. Caz Festivali'nde Sahne Aldı

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında Swissotel The Bosphorus Sultan Park'ta müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'de İlk Kez

Konser sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Horn, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve burada güzel karşılandığını ifade etti. "Türk kültürünü tam olarak özümsemek için fırsatım olmadı ama şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla herkes iyi görünüyor," dedi.

Repertuvar ve Mesajlar

Horn'un konser repertuvarında, son albümü Messages'tan eserlerin yanı sıra Free Your Mind, Submit to the Unknown ve Don't Forget Your Love gibi şarkılar da yer aldı. Müzisyen, şarkılarının çoğunun sevgi ve benliğe özen üzerine olduğunu belirtti: "Ben bir anneyim, bu yüzden bazen kendime özen göstermem biraz zor olabiliyor. Kendinizi ve içinizdeki sevgiyi unutmamak bence çok önemli."

Caz, Çalışma ve Disiplin Gerektirir

Jazzmeia Horn, müzik yazarı veya besteci olmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, "Gerçekten çalışmanız gerekiyor. Caz, bir kültür, bir yaşam biçimi. Eğer zihin olarak buna inanırsanız, başarabilirsiniz," dedi.

Renkli Performans

Kendine özgü vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi isimlerinden biri olarak tanınan Horn, ritim duygusu ve sesiyle festival izleyicilerini etkilemeyi başardı. Sahnedeki performansının yanı sıra göz alıcı elbiseleri ve köklerini hatırlatan aksesuarlarıyla da dikkat çekti. Horn'a piyanoda Joel Holmes, basta Ameen Saleem ve davulda Ryan Sands eşlik etti.

Festival Devam Ediyor

32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32....

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32....

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

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