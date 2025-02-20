JD Vance: Rusya ile Konuşmadan Savaşı Bitiremezsiniz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin önemini vurguladı ve Avrupa'nın güvenliğine dair eleştirilerini sıraladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:43
JD Vance: Rusya ile Konuşmadan Savaşı Bitiremezsiniz

JD Vance: Savaşı Sonlandırmak İçin Rusya ile Görüşmelisiniz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Vance, Başkan Donald Trump'ın Rusya ile müzakerelere başlamasını savunarak, "Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz? Çatışmayı gerçekten sona erdirmek istiyorsanız savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız" dedi.

Trump'ın Savaş Sonlandırma Kararlılığı

Vance, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, eski Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'da eksik olan liderliğin 20 Ocak'tan bu yana mevcut olduğunu ifade etti. Savaşın durdurulması konusunda çok çalıştıklarını fakat sonuç için henüz erken olduğunu kaydetti.

ABD'nin Rusya ile müzakerelere başlamasının neden olduğu şaşkınlığı dile getiren Vance, "Her iki taraftan da binlerce insanın ölümünü durdurmak için Trump harekete geçmek istiyor. Barış, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın çıkarınadır, Avrupa'nın da... En önemlisi barış, Amerikan halkının da çıkarınadır" diye konuştu.

Gazze'deki Esirler ve Almanya Eleştirisi

Vance ayrıca, Biden döneminde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konusunda hiçbir adım atılmadığını belirtti ve Trump'ın bu konuda somut adımlar attığını ifade etti. Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını ve bu süreçte Steve Witkoff ile Marco Rubio'nun önemli katkıları olduğunu aktardı.

Vance, Almanya'nın tüm savunma harcamalarının Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini belirterek, "Bugün Almanya'da binlerce Amerikan askeri var. Kötü bir tweet attığınız için Almanya'da hapse atılırsanız Amerikan vergi mükelleflerinin buna göz yumacağını mı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD ile Avrupa'nın ortak kültürel zemine sahip olduğunu belirten Vance, bu zeminin korunması için Avrupa'nın daha güçlü adımlar atması gerektiğini savundu. Ayrıca Avrupa'nın önceliğinin göçmen meseleleri olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Trump yönetiminde sınır güvenliğini sağladık, şimdi aynı şeyi Avrupa'nın da yapması gerekiyor" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
4
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?