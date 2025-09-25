JD Vance: Trump'ın 'rakiplerinden nefret ediyor' sözü şakaydı

Vance, Kimmel eleştirisi ve sansür iddialarına yanıt verdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde Başkan Donald Trump'ın "rakiplerinden nefret ettiği" yönündeki ifadesinin şaka amaçlı olduğunu söyledi.

Vance'in NewsNation muhabiri Reshad Hudson ile yaptığı mülakatın The Hill'in YouTube kanalında yayımlanan görüntülerinde, Başkan Trump'ın konuşmasının tamamını izleyenlerin bunun bir mizah ve vurgulama yöntemi olduğunu göreceklerini belirtti.

Vance, konuyla ilgili olarak, "Bence bu çok ilginç. Tüm konuşmayı izlerseniz Başkan'ın yaptığı, kendi mizahi ve eşsiz yöntemiyle düşmanlarımızı affetmenin bizim için ne kadar zor olduğunu vurgulamaktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vance, ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'in Charlie Kirk hakkındaki yorumlarını eleştirdi. Kimmel'in monoloğunun geçici olarak askıya alınıp tekrar yayına alındığını hatırlatan Vance, Kimmel'in monoloğunda "biraz iyi kalpli" sözler ettiğini ancak "Kirk'ten ya da ailesinden özür dilemediğini" savundu.

Vance, "Ben dahil birçok kişinin Jimmy Kimmel'ın sözlerine kızmasının sebebi, Charlie Kirk'ün katilini MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) destekçisi ya da sağcı Amerikan olmakla suçlamasıydı. Bu bir şaka değil, düpedüz yanlış bilgiydi. Jimmy Kimmel'ın bundan ötürü özür dilemesini isterdim." dedi.

Başkan Trump yönetiminin Kimmel'in programına sansür uyguladığı veya programın kaldırılması için baskı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Vance, programın düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldığını savundu. Vance, "Jimmy Kimmel'ı yayından kaldırmak için hiçbir şey yapmadık." diyerek, yönetimin "ifade özgürlüğüne inandığını" belirtti.

Suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için 21 Eylül'de düzenlenen anma töreninde Başkan Trump, Kirk'ün rakiplerinden nefret etmediğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Charlie'yle bu noktada aynı fikirde değildim. Rakibimden nefret ediyorum ve onlar için en iyisini istemiyorum. Üzgünüm."