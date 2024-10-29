Jeff Bezos'tan Washington Post'un Destek Vermeme Kararı Açıklaması

Jeff Bezos'un Açıklamaları

Washington Post'un sahibi Jeff Bezos, gazetenin başkanlık seçimlerinde "hiçbir adaya destek vermeme" kararını savundu. Bezos, bu tutumun gazetenin 36 yıllık geleneklerini bozduğunu kabul etmekle birlikte, bunu "doğru olanın yapılması" olarak değerlendirdi.

Bezos'un Görüşleri

Bezos, gazetelerin bir başkan adayını desteklemesinin seçimlerde gerçek bir etki yaratmadığını savundu. "Kararsız seçmenler tercihlerinde gazetenin görüşlerine göre hareket etmeyecek. Bir adayı destekleme algısı, bağımsız olmadığınız anlamına gelir. Doğru olan bu algıyı sona erdirmektir," şeklinde konuştu.

Washington Post'un Kararına Tepkiler

WP'nin bu kararının ardından editörler kurulundan üç kişinin istifa ettiği bildirildi. ABD Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) yayımladığı rapora göre, karar sonrasında yaklaşık 200 bin dijital abonenin iptal edildiği öne sürülüyor.

Medyanın Başkan Adayı Destekleme Geleneği

Amerikan medyası için başkanlık seçimleri öncesinde belirli adaylara destek verme geleneği yaygındır. Bu durum, bağımsız medya algısıyla çeliştiği görüşü üzerine tartışmalar sürmektedir. Genel olarak, sol liberal medyanın Demokrat adayları, sağ muhafazakar medyanın ise Cumhuriyetçi adayları desteklediği biliniyor. Uzmanlar, siyasi kutuplaşmanın derinleşmesi ve medyanın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle gazetelerin, olası abonelerini kaybetme riskinden kaçınmak istediklerini ifade ediyor.