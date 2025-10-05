Jenna Ortega: 'Filistin halkı kahramanım'

Jenna Ortega, Gala'nın YouTube mülakatında Filistin halkını 'kahraman' olarak nitelendirip seslerini duyurmak istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:15
ABD'de "Wednesday" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Fransa merkezli Gala dergisinin YouTube kanalında yayınlanan mülakatta Filistin halkını 'kahramanı' olarak nitelendirdi.

Mülakat ve açıklamalar

Gala dergisinin YouTube'da yayınladığı mülakatta kendisine "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusu yöneltildi. Ortega, ilk olarak annesini ardından Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan."

Ortega ayrıca "Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim." dedi.

"Çığlık 7" ve filmden ayrılma tartışması

Haberde, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" film kadrosundan çıkarıldığı anımsatıldı. Bu gelişmenin ardından Jenna Ortega'nın da aynı filmin kadrosundan ayrıldığı belirtiliyor.

Resmi olarak Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" dizisinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulanmıştı. Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.

