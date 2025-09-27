Jimmy Kimmel Live! ABC'de Yayına Devam Edecek

Sinclair Broadcast Group ve Nexstar medya grubu, ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk hakkındaki yorumları nedeniyle askıya alınan "Jimmy Kimmel Live!" programının ABC'ye bağlı kanallarda yayına devam edeceğini duyurdu.

Açıklamanın içeriği ve gerekçesi

Sinclair tarafından yapılan açıklamada, programı yayından kaldırma kararının "herhangi bir hükümet etkileşimi ya da etkisinden bağımsız olduğu" belirtildi. Şirket, bu süreçte amacın programların mümkün olan en geniş izleyici kitlesi için doğru ve ilgi çekici kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı ve izleyiciler ile toplum liderlerinden gelen geri bildirimlere atıfta bulundu.

Açıklamada ayrıca, ABC'nin bağımsız bir ombudsman da dahil yeni hesap verebilirlik önlemleri almasının önerildiği; ancak kanalın henüz bu önerileri kabul etmediği kaydedildi.

Nexstar'ın değerlendirmesi ve Anayasa vurgusu

Nexstar da benzer bir açıklama yaparak programın yayınına devam edileceğini bildirdi. Şirket, Disney'in endişelerini gidermek için sergilediği yapıcı yaklaşımı takdir ettiğini belirtti ve ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliğini korumaya ile içerik yayınlamaya devam etme taahhüdünü yineledi.

Askıya alınma sürecinin arka planı

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC'de sunulan "Jimmy Kimmel Live!" programı, Charlie Kirk suikastı sonrası Kimmel'ın "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemesi üzerine yoğun tepkiler almıştı. Tepkiler, dönemin Cumhuriyetçi liderleri ve ABD Başkanı Trump başta olmak üzere sert eleştiriler şeklinde gelmiş; Sinclair ve Nexstar, sahip oldukları ABC'ye bağlı kanallarda programa yer vermeyeceklerini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından ABC, programı belirsiz süreyle durdurduğunu açıklamış; daha sonra Walt Disney askıya alınan şovun yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Sinclair ve Nexstar'ın açıklamaları, medya grupları ile yayıncı arasındaki görüş farklılıklarının ve hesabı verebilirlik taleplerinin devam ettiğini gösteriyor.