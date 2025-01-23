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John Ratcliffe, CIA Direktörü Olarak Senatodan Geçti

John Ratcliffe, ABD Senatosu'nda CIA Direktörü olarak 74 evet oyuyla onaylandı. Tehditlere odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:11
John Ratcliffe, CIA Direktörü Olarak Senatodan Geçti

John Ratcliffe, ABD Senatosu'nda CIA Direktörü olarak onaylandı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterilen Ratcliffe, Senato Genel Kurulundaki oylamada 74 evet oyu alarak yeni patron oldu.

Oylama sonuçları ise 25 hayır oyu ile gerçekleşti. Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, geçtiğimiz hafta yapılan onay oturumunda, CIA'in özellikle Çin ve Çin Komünist Partisi tarafından oluşturulan tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

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