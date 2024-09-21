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Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

İspanyol tenor Jose Carreras, İstanbul'da düzenlediği konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:30
Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Jose Carreras'ın İstanbul Konseri

Dünyaca ünlü İspanyol tenor Jose Carreras, "The Farewell Tour" adını verdiği konser turu çerçevesinde İstanbul'da sahne aldı.

Konser Detayları

Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliği ile düzenlenen bu özel etkinlik Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Müzikseverler, Carreras'ın sahnelere veda ettiği bu önemli konserde yoğun ilgi gösterdi.

Görsel ve İşitsel Bir Şölen

Konser sırasında, usta tenorun hayatından ve kariyerindeki önemli anlardan kesitler sunularak sahneye damgasını vuran The Three Tenors grubuna dair anılar canlandırıldı. Sunuculuğunu Meltem Cumbul'un yaptığı etkinlikte, Gülbin Günay da soprano olarak sahne aldı. Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini'nin eserleri icra edildi.

Fanlardan Yoğun İlgi

Sanatçı, gürültülü bir kalabalığın eşliğinde 4 kez bis yaparak sahneden ayrıldı. Carreras, bu turne süresince 20, 23 ve 27 Kasım tarihlerinde Avustralya'da da konser verecek.

Jose Carreras’ın Müzik Serüveni

6 yaşında ünlü tenor Mario Lanza'ya olan hayranlığı ile müziğe adım atan Carreras, dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi aldı. Sekiz yaşında başladığı konservatuvar eğitimi, 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da sahne almasıyla taçlandı. 1970 yılında Nabucco ve Lucrezia Borgia ile dikkat çekmeye başladı ve ardından pek çok ünlü sopranoyla iş birliği yaparak uluslararası bir üne kavuştu.

3 Tenors Konserleri

Kariyerinin zirvesini Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile birlikte sahneye koyduğu "3 Tenors" konserleri ile elde eden Carreras, bu etkinliklerde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle...

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor. İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

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