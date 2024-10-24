Justin Trudeau, İstifa Çağrılarına Rağmen Seçimlerde Yarışacak

Başbakan Trudeau'dan Açıklama

Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti milletvekillerinin kendisi için istifa çağrısında bulunmasının ardından gelecek seçimlerde tekrar aday olacağını duyurdu.

24 Milletvekili İstifa Çağrısı Yaptı

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) tarafından yayımlanan habere göre, Trudeau, partinin 24 milletvekilinin istifa çağrısına yönelik olarak bir dizi açıklama yaptı. Yazılı bir bildiri ile kamuoyunu bilgilendiren Trudeau, “Parti üyeleriyle gelecek hakkında görüşmeler yapıyoruz. Parti lideri olarak kalacağım ve dördüncü kez başbakanlık için yarışacağım” dedi.

Hedef, Muhalefeti Durdurmak

Başbakan, bu kararla birlikte Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre'in iktidara gelmesini engellemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Göçmen Sayısında Azalma

Trudeau, göç politikaları konusunda yaptığı açıklamada, “Gelecek için göç oldukça mühim. Ancak bunun kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi şart” şeklinde konuştu. 2025 yılında 395 bin göçmene kalıcı oturma izni verileceğini, sonraki yıllarda bu sayının 380 bine ve 2027'de 365 bine düşeceğini belirtti.

Bunun, ülke nüfusunun gelecekteki büyümesinin durması için zorunlu olduğunu ifade eden Trudeau, “Hükümetin sağlık, konut ve sosyal hizmetlerde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirebilmesi için bunun şart olduğunu” sözlerine ekledi. Ayrıca, Göç Bakanı Marc Miller, göçmen sayısındaki bu düşüşün konut sorunlarının çözümünde de etkili olacağını belirtti.