Justin Trudeau İstifa Etti: Kanada'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Justin Trudeau'dan Çarpıcı İstifa Açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini duyurdu. Trudeau, bu kararını başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Siyasi Çekişmeler ve Kutuplaşma

Trudeau, ülke içindeki siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağını" kabul ettiğini belirtti. Bu kararının, Kanada'daki kutuplaşmayı azaltma ve parlamentonun işleyişini iyileştirme hususunda yardımcı olacağını savundu. "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra liderlik ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum" diyerek sürecin hızlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kendi Savaşçı Kimliği

Trudeau, kendisini "ben bir savaşçıyım" olarak tanımlayarak, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum" dedi. Ülkesinin geleceği için durmadan mücadele ettiğini ifade eden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" şeklinde konuştu.

Parlamentoda Yeni Bir Başlangıç

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu vurgulayarak, parlamentoda yeni bir başlangıç yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti. Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten itibaren başbakanlık görevini üstlenmiş olan Trudeau, son dönemde parti içindeki memnuniyetsizliğin ve düşük kamuoyu desteğinin artmasıyla kıyaslandığında bu süreci başlatmak gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Partiden İstifa Çağrıları

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle Trudeau'ya 28 Ekim 2024 tarihine kadar istifa etmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar, Trudeau'nun istifa kararı ile birlikte yeni bir siyasi dönemin de kapısını aralayabilir.