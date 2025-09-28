KAAN ve yerli motor çalışmaları plana göre ilerliyor

Haluk Görgün: Teslimat takviminde gecikme yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı. Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır." dedi.

Strateji: Tek kaynağa bağlı kalmama ve eş zamanlı alternatifler

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak hedeflerinin tam bağımsızlık olduğunu belirterek, açık ve kapalı tüm kısıtlamaları takip ettiklerini söyledi. "Hiçbir zaman tek bir kaynağa bağlı kalmadan, alternatif tedarik ve geliştirme seçeneklerini eş zamanlı olarak planlıyor ve uyguluyoruz," ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın hem teknolojik bağımsızlığı güçlendirdiğini hem de teslimat sürekliliğini güvence altına aldığını ekledi.

Motor teknolojilerinde güncel durum

Görgün, kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde yürütülen motor projelerinin kapsamlı bir şekilde ilerlediğini aktardı. Söz konusu projeler arasında Vuran, Kirpi araçlarında kullanılan TUNA, AZRA Gen-2, UTKU, BATU gibi kara aracı motorları; TB3 için PD200, ANKA/AKSUNGUR için PD170, Kargı İHA için PG50 gibi İHA motorları; helikopterlerde TS1400; füze ve mühimmatlarda KTJ3200, KTJ1750, KTJ3700; deniz platformlarında LEVEND, Marin X7, MAVİ BATU entegrasyonları yer aldı.

Ayrıca ileri aşama jet motoru projelerinde TF6000 (ANKA-III) başarıyla çalıştırılmış, TF10000 (KIZILELMA) geliştirme faaliyetleri devam etmekte olup, KAAN için ana motor TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 geliştirme faaliyetlerinin başarıyla sürdüğü bildirildi.

KAAN üretim süreci ve motor tedariki

SSB, KAAN'ı blok yaklaşımıyla üretip aşamalı kabiliyet artışı sağlayacağını açıkladı. Görgün, "KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir." diyerek, TF35000'in seri imalat sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. Prototip uçaklar için gerekli tüm motorların tedarik edilerek teslimatlarının tamamlandığı ve prototip üretiminin son hızla sürdüğü ifade edildi.

ABD başvurusu ve alternatif senaryolar

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk blok KAAN seri uçakları için gerekli motor tedarikine ilişkin ABD'ye resmi başvuru sürecinin tamamlandığı bildirildi. Görgün, yerli motor geliştirme takviminin planlandığı gibi ilerlediğini ve bu aşamada yabancı farklı bir alternatif arayışının söz konusu olmadığını söyledi.

Olası motor temin sorunlarında ilk blok için motor değişikliğinin mümkün olduğu, bunun bazı mühendislik çalışmaları gerektirebileceği ancak Çevik Sistem Mühendisliği yaklaşımıyla yönetildiği için önemli bir takvimsel dezavantaj beklemediği vurgulandı. Nihai seri üretim uçaklarının ise yerli motorla uçacağı tekrarlandı.

Gecikme eleştirilerine yanıt

Görgün, motor projelerinde başlangıçta bir gecikme olduğunu, son iki yılda ise önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. "Sorumluluk alan tüm şirketlerimiz vazifelerini zamanında yerine getiriyor, SSB Motor Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor," dedi. TF6000, TF10000, TF35000 ve APU60 çalışmalarının devamı referans gösterildi.

İhracat ve Endonezya anlaşması

Endonezya'ya planlanan 48 adet KAAN ihracatıyla ilgili olarak Görgün, bu uçakların ABD menşeli motorlarla değil, milli motorlarımızla güçlendirileceğini belirtti.

Görgün, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve desteğiyle Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği kazanımları daha ileri taşıyacak kapasitede olduğunu vurguladı ve mühendis, araştırmacı ve sanayicilerle "tam bağımsız savunma" hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.