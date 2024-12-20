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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Sefer Aksamaları

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:53
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Sefer Aksamaları

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Durakladı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerin aksamalarına neden oldu. Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hattın bazı duraklarının hizmet veremediği belirtildi.

Açıklamaya Göre Duraklar ve Sefer Saatleri

Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza sebebiyle seferlerin sadece Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu durumdan etkilenen yolcuların, olası gecikmelere karşı dikkatli olmaları önerildi.

Metro İstanbul, yaşanan bu durum için özür dilerken, sorunun bir an evvel çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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