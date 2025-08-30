Kabil'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kabil'de resepsiyon düzenledi. Etkinlik, büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada duyuruldu.

Tören ve katılımcılar

Resepsiyona, Kabil'de mukim kordiplomatik çevrelerin ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra TİKA, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) Kabil temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Törenin akışı ve mesajlar

Törende, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu yapıldı; ardından İstiklal Marşı okundu. Törente daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı seslendirildi.

Konuşmalar

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, konuşmasında 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim, kararlılık ve fedakarlığının simgesi olduğunu vurguladı. Ünal, son yıllarda Türk savunma sanayisinde elde edilen büyük ilerlemeler ve yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sistemlerinin Türkiye'nin bağımsızlığını daha da pekiştirdiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşe Vekili Barış Eriş de konuşma yaptı.

