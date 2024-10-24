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Kabil'de Patlama: 1 Çocuk Öldü, 11 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen patlamada bir çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:55
Kabil'de Patlama: 1 Çocuk Öldü, 11 Yaralı

Kabil'de Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir patlama olayında, bir çocuk hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştır.

Kabil Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamanın bir kişinin çantasında bulunan bomba nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Yaralılar ve Tutuklama

Zadran, patlama sonucu hayatını kaybeden çocuk da dahil olmak üzere 11 yaralı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, olayda yaralanan şüphelinin tutuklandığı da kaydedildi.

Saldırının Sorumluluğu Henüz Üstlenilmedi

Yaşanan saldırının arkasında kimsenin olmadığı belirtilirken, güvenlik yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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