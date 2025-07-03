Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçak İçin Arama Kurtarma Faaliyetleri Başarıyla Tamamlandı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını açıkladı. Vali Baydaş, açıklamalarını İkizdere ilçesindeki Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde gerçekleştirerek, olayla ilgili bilgiler verdi.

Dün akşam saatlerinde 18.00 civarında 112 Acil Servis hattına yapılan ihbar üzerine, Eskişehir Sivrihisar'dan kalkarak Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmakta olan sivil bir uçağın kaybolduğu bilgisini aldıklarını belirten Baydaş, arama kurtarma çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Yaralı Yolcu Güvende, Pilotun Hayatı Kaybedildi

Baydaş, arama kurtarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinde uçağın bulunduğu yere ulaştıklarını ifade etti. "Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Enkazın olduğu bölgedeler." sözlerini kullandı.

Bölgedeki yoğun yağış ve kar yağışının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çeken Baydaş, uçağın içinde bulunan bir bayan yolcunun sağ olduğunu, ancak pilotun hayatını kaybettiğini aktardı.

"Ekiplerimiz hem yaralı yolcuyu hem de diğer ekip üyelerini güvenli bir noktaya getirmek için çalışıyorlar. Helikopterle müdahale zor görünüyor, arkadaşlarımız karaya kadar taşımaya çalışacaklar." diyerek ekibin çabalarını vurguladı.

Baydaş, olayın duyulduğu ilk andan itibaren Erzurum, Bayburt ve Rize ekiplerinin sahada olduğu bilgisini vererek, "Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.

Son olarak, enkaza ulaştıkları süreyi hatırlatan Vali Baydaş, "Eğer ihbarın verildiği saati baz alırsak yaklaşık 12 saat sürdü. İhbar, altı buçuk civarında verilmişti, biz 06.24'te ulaştık." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.