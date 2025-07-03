Kaçkar Dağları'ndaki Uçak Kazasında Yaralı Kadının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, dün yaşanan uçak kazasında yaralanan 51 yaşındaki Hicran Kaya'nın acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Kazanın Ardından Acil Müdahale

Tör, Kaya'nın kazanın ardından sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti. Yaralı kadının hastaneye ulaştığında genel durumunun orta-kötü olarak değerlendirildiğini, bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğunu ifade etti.

Yaralı Kadının Durumu ve Tedavi Süreci

Hastaya yönelik yapılan röntgen ve tomografi sonuçlarına göre, sırt ve bel omurlarında kırıklar tespit edildiği bilgisini veren Tör, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında da kırıklar bulunduğunu aktardı. Kaya’nın vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar ve ezilmeler de mevcut.

Tör, hastanın beyin ve sinir cerrahisi ile göğüs cerrahisi uzmanlarınca değerlendirildiğini ve acil ameliyata alındığını vurgulayarak, “Hastanın hayati tehlikesi devam etmektedir.” dedi.

Kazanın Etkileri ve Tedavi Süreci

Tör, kazanın yol açtığı iç ve dış hasar etkileri açısından yaralı hakkında kesin değerlendirme yapmanın henüz erken olduğunu belirtti. Kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet dileyen Tör, Kaya'nın tedavi sürecinin Erzurum Şehir Hastanesi’nde uzman ekiplerce yakından takip edildiğini söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçakta bulunan 51 yaşındaki Hicran Kaya'nın acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Başhekim Tör, hastanede gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.