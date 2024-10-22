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Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı'nda Artvin'in Potansiyeli Vurgulandı

Artvin Valisi Ergün, "bölgemiz alternatif turizmde alternatifsizdir" diyerek Kaçkar'ın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:30
Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı'nda Artvin'in Potansiyeli Vurgulandı

Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı Artvin'de Yapıldı

Artvin'de, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Artvin Valisi Turan Ergün, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm açısından önemine vurgu yaptı.

Alternatif Turizmde Eşsiz Güzellikler

Vali Ergün, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Artvin ve Rize'nin medeniyetlerin binlerce yıl bir araya geldiği ve kültürel birikimlerin gelecek nesillere aktarıldığı turizm şehirleri olduğunu belirtti. Ergün, "Bölgemiz, birçok müstesna güzelliğiyle alternatif turizmde alternatifsizdir. Kaçkar Turizm Birliği olarak, doğa harikası bu iki şehrimizde turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Rize Valisi'nden Önemli Açıklamalar

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Kaçkar Dağları'nın her geçen gün daha da önem kazandığını belirterek, bu dağların Artvin ve Rize için ortak bir değer olduğunu ifade etti. Baydaş, "Doğamız, dağlarımız ve yaylarımız bizi diğer şehirlerden farklı kılıyor ve Kaçkar Turizm Birliği bu noktada büyük bir misyon üstleniyor," diye konuştu.

Turizmdeki Gelişmeler ve Hedefler

Baydaş ayrıca, Rize Artvin Havalimanının iki il arasında önemli bir bağlantı olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl sonunda 1 milyonuncu yolcumuzu karşıladık. Önümüzdeki dönemlerde bu sayı 2 milyon yolcu seviyesine ulaşacak," dedi. Ayrıca, gelecek yıllarda Kaçkar Dağı etrafında 180 kilometrelik ultra maraton düzenleme planlarının olduğunu ekledi.

Toplantıya DSİ Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Rize ve Artvin İl Genel Meclisi üyeleri ve diğer ilgililerin katılımıyla Kaçkar Turizm Birliği'nin 2025 yılı bütçesi değerlendirildi.

Artvin'de, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonundaki...

Artvin'de, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonundaki toplantıya, Artvin Valisi Turan Ergün (sol 4) Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, (sol 5) DSİ Bölge Müdürü Sinan Yıldız (sol 3) Rize ve Artvin İl Genel Meclisi üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

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