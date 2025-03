KADEM, BM'de 'Yapay Zeka ve Kadın' Paneli Düzenledi

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) binasında "Yapay Zeka ve Kadın" konulu bir panel düzenleyerek yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerini tartıştı.

New York'taki etkinlikte Yapay Zeka ve Kadın konusundaki önemli meseleler gündeme geldi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Ravza Altuntaş, kadınların yapay zeka geliştirme süreçlerine katılımının yalnızca bir adalet meselesi olmadığını vurgulayarak, bunun insanlığın tüm çeşitliliğinin ve bilgelerinin yansıtıldığı bir gelecek inşa etmek için kritik olduğunu belirtti.

Adalet ve Eşitlik İhtiyacı

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yapay zekanın birçok alanda dönüşüme yol açtığını ifade ederek, bu sistemlerin kadınlara karşı ayrımcılığı destekleme riski taşıdığını dile getirdi. Gümrükçüoğlu, "Özellikle işe alım ve terfi süreçlerindeki algoritmalar, kadınlara yönelik ayrımcılığı besliyor," dedi.

Gümrükçüoğlu, KADEM olarak, yapay zeka sistemlerinin insan hakları ve temel özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda kadınların, yapay zeka ekosisteminde tam katılımını sağlamak için bir eylem planı çağrısında bulundu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yapay Zeka

ABD Yapay Zeka ve Dijital Politikalar Merkezi Başkanı Merve Hickok, yapay zekanın toplumdaki cinsiyet önyargılarını açığa çıkardığını belirtti. Hickok, "Yapay zeka sadece kadınları ayrımcılığa uğratmakla kalmıyor, aynı zamanda onların üzerinde baskı kuruyor," dedi.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde kadınların yeterince temsil edilmediğine işaret eden uluslararası politika uzmanı Mahsa Hedayati, BUNow'da kadın ve yapay zeka konusundaki verileri paylaşarak, %65'in erkek olduğunu vurguladı.

Feminist Bir Yaklaşım

Centro-i for the Society of the Future'ın kurucusu Elena Estavillo, yapay zekaya yönelik feminist bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. Eğer sistematik bir adalet inşa edilmezse, yapay zekanın mevcut eşitsizlikleri pekiştireceği konusunda uyardı.

American Offshore Wind Academy'nin Başkanı Serene Hamsho, "Yapay zeka insanların önyargılarının aynasıdır," sözleriyle, sistemlerin mevcut toplumsal önyargıları güçlendirdiğine dikkat çekti. Hamsho, kadınların işgücü ile ilgili fırsatlarda sıklıkla dışlandığını belirtti.