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KADEM'in 9. Girişimcilik Kampı için Başvurular Başladı

KADEM, 9. Girişimcilik Kampı için başvuruları açtı. Seçilecek 30 kadın girişimci, eğitim ve ödül fırsatlarıyla buluşacak.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:36
KADEM'in 9. Girişimcilik Kampı için Başvurular Başladı

KADEM'in İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı Başvuruları Açıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı için başvuruların başladığını duyurdu. Bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek olan kamp, 25 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Başvurular, 1 Eylül’e kadar devam edecek.

30 Kadın Girişimciye Fırsat

Hakem heyetinin değerlendirme süreci sonucunda seçilecek 30 kadın girişimcinin katılacağı kamp, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar; girişimcilik ekosistemi, proje yönetimi, iş planı hazırlama, marka ve pazarlama stratejileri gibi konularda eğitim alacaklar.

Genişletilmiş Destek İmkanları

Kamp süresince katılımcılara tecrübe paylaşımı ve mentörlük desteği sunulacak. Katılımcılar, kamp sonunda yatırımcılarla tanışma ve ulusal-uluslararası etkinliklere katılma fırsatı yakalayacaklar.

Ödüller ve Kategoriler

Kampın sonunda gerçekleştirilecek finalde, "ön kuluçka" ve "kuluçka" kategorilerindeki girişimciler toplam 1,5 milyon lira değerinde ödül dağıtılacak. Birincilik ödülü 350 bin, ikincilik ödülü 250 bin ve üçüncülük ödülü 150 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, her iki kategorinin birincilerine Web Summit (Katar), Slush veya CES gibi prestijli etkinliklere katılım desteği verilecek.

Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha aktif yer alması hedefleyen bu program, inovasyon odaklı iş fikirlerini destekleyerek, İstanbul’un girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yürütücüsü olduğu "İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yürütücüsü olduğu "İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı"na başvurular 1 Eylül'de sona erecek. Kadınların ekonomik hayattaki varlığını sürdürülebilir biçimde güçlendirmeyi hedefleyen program yatırım, büyüme ve işbirliği olanaklarıyla girişimcilerin yanında yer alıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yürütücüsü olduğu "İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yürütücüsü olduğu "İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı"na başvurular 1 Eylül'de sona erecek. Kadınların ekonomik hayattaki varlığını sürdürülebilir biçimde güçlendirmeyi hedefleyen program yatırım, büyüme ve işbirliği olanaklarıyla girişimcilerin yanında yer alıyor.

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