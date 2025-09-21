KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında

İnovasyonda Kadın projesi standda temsil edildi

KADEM, TEKNOFEST'teki standında İnovasyonda Kadın projesindeki girişimcilere yer verdi. Stand, ziyaretçilere proje örneklerini ve girişimlerin yenilikçi yaklaşımlarını tanıtma imkanı sundu.

Sanem Koçak proje ile ilgili şunları aktardı:

Fermantasyon süreci sırasında ortaya çıkan sirke anası, posası, tortusu, meyve...

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansını

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgi gördü. Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), TEKNOFEST'te kurduğu stantta "İnovasyonda Kadın" projesindeki girişimciler de yer aldı. Beyza Özerdem, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.