Kadife Tavşan: 23 Şubat’ta Minik Seyircilerle Buluşuyor!

BKM'nin Çocuk Oyunu ''Kadife Tavşan'' İlk Kez Sahnelenecek

Çocukların hayal gücünü besleyen ve sevginin önemini vurgulayan ''Kadife Tavşan'', BKM tarafından sahneye konuyor. Margery Williams'ın klasik eserinden uyarlanan oyun, 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall'de minik seyircilerle buluşacak.

Başarılı Ekip ve Güçlü Mesajlar

Alper Kul'un kaleme aldığı, Sevinç Erbulak ile birlikte yönetmenlik yaptığı oyunda Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya ve Uzay Karaca gibi isimler rol alıyor. Oyun, başlangıçta sadece bir oyuncak olan Kadife Tavşan'ın, sevgiyle nasıl gerçek bir varlık haline geldiğini anlatıyor. Oyuncakların ve çocukların hayal gücünün gücü ön planda tutulurken, sevgi ve sadakatin sınırsızlığı da izleyicilere aktarılıyor.

Alper Kul'dan Önemli Mesajlar

Gösterim öncesi basın toplantısında konuşan Alper Kul, iki çocuk babası olarak oyuna veli içgüdüsüyle yaklaştığını belirtti ve “Düzgün, fayda üreten çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu doğrultuda eğitime katkı sağlamak” dedi. Kaliteli ve derinleşmiş bir hikaye sunarak, Türk toplumuna uyacak şekilde eğitimsel unsurlar eklediklerini vurguladı.

Aslı Tandoğan: Sevgi ve Merhamet Vurgusu

Aslı Tandoğan ise, ''Kadife Tavşan'' hikayesinin zarif yapısını öne çıkardı. 1922'lerde yazılan bu güzel hikayeyi günümüze taşırken, çocuklara vicdan, sevgi ve merhamet değerlerini aşılamanın önemine dikkat çekti. Tandoğan, günümüz çocuklarının farklı bir jenerasyona ait olduğunu belirterek, “Bu değerleri onlara vermeliyiz. Zaman geçse de bu değerler önemini koruyor” şeklinde konuştu.

Yosi Mizrahi'nin Bakış Açısı

Yosi Mizrahi gibi oyuncuların katkısıyla oyunun alt metninde ''kendin ol'', ''iyi ol'' gibi mesajlar yer alıyor. Oyunun 1200 çocukla gerçekleştirileceği serüvenin ise oldukça heyecan verici olacağını ifade ederek, interaktif bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Hayal Gücüne Yolculuk

Okan Kaya'nın müzikleri ve Mert Dilek’in dramaturgik katkılarıyla sahnelenecek olan ''Kadife Tavşan'', çocukları tiyatro sanatıyla buluşturmanın yanı sıra izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkaracak. Deniz Saip’in dekor tasarımı, Gül Sağer’in kostümleri ve Tolga Erdoğan’ın ışık tasarımıyla hazırlanan bu gösteri, 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sahne alacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) hazırladığı, Margery Williams'ın aynı isimli eserinden uyarlanan "Kadife Tavşan" çocuk oyunu ilk kez 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak. Oyuna ilişkin Aslı Tandoğan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) hazırladığı, Margery Williams'ın aynı isimli eserinden uyarlanan "Kadife Tavşan" çocuk oyunu ilk kez 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak. Oyuna ilişkin Aslı Tandoğan açıklamalarda bulundu.