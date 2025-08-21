DOLAR
Kadıköy Barajı'nda Su Seviyesi Kritik: Keşan'da Tasarruf Çağrısı

Kadıköy Barajı doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü; Keşan Belediyesi su tasarrufu çağrısı yaptı. Kullanılabilir su 400 bin metreküp.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:49
Kadıköy Barajı'nda Su Seviyesi Kritik

Keşan Belediyesi vatandaşları tasarrufa çağırdı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.

Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara bölgedeki kuraklığa dikkati çekti. Kara, barajdaki durumu özetleyerek şunları söyledi: 'Keşan'a hayat veren Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü "ölü hacim", yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp.'

Kara ayrıca ilçedeki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı: 'Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz. İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere.'

Yetkili, olası su kesintilerini önlemek amacıyla alınacak tedbirlerin önemine değinerek şöyle devam etti: 'Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Aksi halde büyükşehirlerdeki gibi 3-5 saatlik su kesintilerinin başlama zamanı gelir. Bu kesintileri yapmamak için Kumdere mevkisindeki 15 kuyuya ilave kuyular açmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç. Su kesintisi yaşamamak için tasarruflu olmalıyız.'

