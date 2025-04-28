Kadıköy Belediyesi Çalışanlarının Ücret Problemi Protesto Edildi

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi, Kadıköy Belediyesi çalışanlarının **ücret ödemelerindeki aksaklıkları** protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Sendika üyeleri, belediye binası girişinde toplandı ve **"Sefalete teslim olmayacağız", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Zafer direnen emekçinin olacak"** şeklinde sloganlar attılar.

Sendikadan Açıklama

Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Sekreteri **Uğur Yelen**, geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarından kalan maaş, mesai ve yemek farklarının hala ödenmediğini belirtmiştir. Yelen, **"18 Kasım 2024'te işçinin iradesi yok sayılarak imzalanan toplu sözleşmede, bu ödemeler için 4,5 aylık süre verilerek, 2 Nisan 2025'e ötelenenler hala ödenmedi"** açıklamasında bulundu.

Yelen, **"Yılbaşı öncesi bordrolaştırılan ödemeler sonrası işçiler ödeme bekledi fakat bunlar da yapılmadı"** şeklinde konuşarak, sendika üzerinden 7 Ocak’ta gönderilen mesajla, maaş ödemesi sonrasında taksittlerle ödemenin yapılacağına dair bilgilerin asılsız çıktığını dile getirdi.

Görüşmelerdeki Problemler

Şubat ayında mesai ödemelerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Yelen, **"Belediye yönetimiyle görüştüğümüzde 'Bir sonraki ay bu sorun olmayacak.' denildi. Mart ayında hem mesailer hem de yemek ödemeleri 15 gün geciktirildi"** ifadelerini kullandı. **"Nisan ayında maaşları tam ödeyeceğim ama diğer ödemeler için bana süre verin"** denildiğini aktaran Yelen, nisan maaşlarından sadece yemek ödemesinin yapıldığını belirtmiş ve mesai ödemelerinin hala beklediğini vurgulamıştır.

Yelen, **"Yemek paramız için, ailemizden ödün vererek çalıştığımız mesailer için, 10 aydır enflasyon karşısında eriyen alacaklarımız için dilencilik yapmak istemiyoruz. Hakkımız olanı zamanında almak istiyoruz"** diyerek taleplerini yinelemiştir. Ayrıca, ödemelerin gecikmesi durumunda Kadıköy halkının yaşayacağı hizmet kaybının sorumlusunun Kadıköy Belediyesi yönetimi olduğunu da sözlerine eklemiştir.

Son olarak, belediye binasının sağlamlığı konusunda endişeleri bulunduğunu ifade eden Yelen, bu durumu araştırmak amacıyla uzmanlarla bir komisyon kurup belediye yönetimiyle irtibata geçeceklerini de belirtmiştir.

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi üyeleri, Kadıköy Belediyesi çalışanlarının ücret ödemelerinde aksamalar yaşanmasını protesto etti.