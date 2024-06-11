Kadıköy'de ambulansı durduran motosikletli şüphelilerden E.B yakalandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bostancı Köprüsü istikametinde, bir ambulansın önünü keserek içindeki hasta olup olmadığını kontrol eden motosikletli şüphelilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.



Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, motosikletteki kişilerin kimliklerinin M.T. ve E.B. olduğu tespit edildi.

Bir Şüpheli Yakalandı, Diğeri Aranıyor

Polis ekipleri, motosikletin sürücüsü olan M.T.'yi henüz yakalayamazken, motosikletin arkasında oturan E.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. M.T.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Hasta Taşıdığına İnanılmayan Ambulansın Önünü Kesmişlerdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikletli şüphelilerin, hasta taşıdığına inanmadıkları bir ambulansın önünü keserek içindeki hastayı kontrol ettikleri görülmüştü. Bu olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü.