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Kadıköy'de Balkon Çöktü: Olay Yeri Savunma Altında

Kadıköy'de bir binanın dördüncü katındaki balkon kısmi olarak çöktü, çevredeki önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:24
Kadıköy'de Balkon Çöktü: Olay Yeri Savunma Altında

Kadıköy'de Balkon Çöktü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katında, balkonun bir kısmında kısmi çökme olayı meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. Çökme nedeniyle kopan parçaların, alt kattaki balkon üzerine düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta ve bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak, daha ciddi bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Belediye ekipleri, çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken, yetkililerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

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