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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi Doğum Gününde Anıldı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:28
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi Doğum Gününde Anıldı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, geçirdiği bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybetti. Doğum günü dolayısıyla, ailesi ve dostları tarafından mezarı başında anıldı.

24 Ocak tarihinde, kaykay malzemesi almak için gittiği Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazar esnasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Minguzzi, Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı. Ziyarete, ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma sırasında, Minguzzi için dualar edilirken, kabrine çiçekler bırakıldı ve resminin yer aldığı bir tablo ile Türk bayrağı motifli balonlar da konuldu.

Bu acı olay, Kadıköy'deki toplumu derinden etkilerken, gençlerin şiddete maruz kalmadan büyümesini sağlama çağrıları daha da önem kazandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi...

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi...

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, doğum gününde mezarı başında anıldı.

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