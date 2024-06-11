Kadıköy’de içinde hasta olan ambulansın önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi

Motorlu magandalar İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler

Kadıköy’de, acil hasta nakli yapan bir ambulansın önü, motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Bu olay, ambulansın siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalıştığı bir anda gerçekleşti.



Motosikletli iki kişi, ambulansın içinde hasta olduğuna inanmadıklarını belirterek, içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bu durum, ambulans şoförü ile tartışmaya başlamalarına neden oldu.

Ambulans şoförü, bir türlü hareket edemeyen ambulansın yan kapısını açarak, içerde bulunan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Bu durum, ambulans şoförünün çaresiz kaldığı anları gözler önüne seriyor.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldılar.