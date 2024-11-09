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Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlenen LÖSEV Şenliği, lösemili çocuklar için umut dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:18
Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası'nı özel bir şenlikle taçlandırdı. Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, çocukların mutluluğu için dolu dolu aktivitelerle doluydu.

Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Şenlikte, çocuklar için yüz boyama, balon katlama ve birçok eğlenceli aktivite noktası kuruldu. Müzik, halk oyunları performansları ve samba perküsyon grubu eşliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, masal kahramanı kostümlü gönüllü animatörler ve palyaçolar da etkinliğe renk kattı.

Açılışta Umut ve Dayanışma Teması

Etkinliğin açılışında konuşan LÖSEV İstanbul Anadolu Bölge İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, vakfın 26. yılını kutlamanın heyecanını paylaştı. Ertuğrul, "Bu özel haftamız, lösemi ile savaşan cesur çocuklarımızın gücünü ve direncini kutlamak, onlara olan desteğimizi göstermek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için bir araya gelmemize vesile oluyor" dedi.

Başkan Kösedağı'ndan Destek Mesajı

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise LÖSEV'in herkesin yakından tanıdığı ve başarılarıyla gurur duyduğu bir kurum olduğunu ifade etti. Kösedağı, "Bu süreçte lösemiye yakalanan çocuklarımızın %94'lük bir hastalıktan kurtulma derecesiyle bu işi başarmış bir vakıf. Hedefimiz bunu tabii ki %100'e çıkarmak" diyerek LÖSEV'in önemli misyonunu vurguladı.

İlgi Gören Şenlik

Şenlik, LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocuklar ve ailelerinin yanı sıra pek çok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, lösemili çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflerken, toplumda lösemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı...

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlediği şenlikle kutladı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı...

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlediği şenlikle kutladı.

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