Kadıköy'de Minguzzi Cinayetinde 2 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Gelişme

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde yapılan işlemler ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin Yargı Süreci Başladı

Adliyeye ulaştırılan M.A.D. ve A.Ö., savcılığa ifade verdikten sonra “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın yazısında, şüphelilerin B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri, B.B.'nin Minguzzi'ye ilk müdahalede bulunurken cesaret verdiği belirtildi.

Olayın detayları arasında, şüphelilerin yaşanan suçun ardından olay yerinden güvenli şekilde kaçmaları ve kaçışlarının eylemin icrasını güçlendirdiği vurgulandı. Sulh ceza hakimliği, söz konusu başvuruların ardından 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olayın Arka Planı

Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara gitmişti. Burada B.B. ile U.B. arasında bir tartışma başladı. Pazardan ayrılmaya çalışan Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanırken, U.B. yere düşmesini takiben ona kafa atmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı ancak tedavi sürecinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18'den 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yargı sürecinin hızla ilerlediği belirtilirken, olayla ilgili incelenen görüntülerin, Minguzzi'nin bıçaklanmadan önce ve sonrasında olayın diğer boyutlarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.