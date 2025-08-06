DOLAR
40,65 0,11%
EURO
47,39 -0,53%
ALTIN
4.406,59 0,29%
BITCOIN
4.701.162,7 -1,81%

Kadıköy'de Rüzgarın Savurduğu Demir Pano, Yürüyen Kadını Yaraladı

Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle savrulan demir pano, yolda yürüyen bir kadına çarptı ve yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:27
Kadıköy'de Rüzgarın Savurduğu Demir Pano, Yürüyen Kadını Yaraladı

Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle savrulan bir demir pano, yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına yol açtı. Olay, Bostancı Mahallesi'nde inşaat alanını çevrelemek amacıyla kullanılan demir panolardan birinin, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkmasıyla gerçekleşti.

Demir pano, o esnada yolda yürüyen kadına çarparak feci bir kaza oluşturdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı kadının yardımına hemen koştu. Hızla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, durumu ciddiyetle değerlendirdi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu...

Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar