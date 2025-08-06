Kadıköy'de Rüzgarın Savurduğu Demir Pano, Yürüyen Kadını Yaraladı

Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle savrulan bir demir pano, yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına yol açtı. Olay, Bostancı Mahallesi'nde inşaat alanını çevrelemek amacıyla kullanılan demir panolardan birinin, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkmasıyla gerçekleşti.

Demir pano, o esnada yolda yürüyen kadına çarparak feci bir kaza oluşturdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı kadının yardımına hemen koştu. Hızla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, durumu ciddiyetle değerlendirdi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu yaralandı.