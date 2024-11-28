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Kadıköy'deki Restoranın Bacasında Yangın Çıktı

Kadıköy'de bir restorandan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:32
Kadıköy'deki Restoranın Bacasında Yangın Çıktı

Kadıköy'de Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı

Kadıköy'de, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir binanın çatısından yükselen dumanlar, çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının kaynağını araştırdı ve zemin katta yer alan bir restorana ait bacanın alev alması nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Hızlı bir şekilde yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yerel halk, olayın ardından rahat bir nefes aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kadıköy'de restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kadıköy'de restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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