DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,14 0,17%
ALTIN
3.358,27 -1,55%
BITCOIN
3.501.735,88 -1,09%

Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı

Kadıköy sahilinde bulunan cesedin, denizde kaybolan Velat Can'a ait olduğu DNA testleriyle belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumundan alındı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:19
Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı

Kadıköy'de Denizde Bulunan Ceset Velat Can'a Ait

Kadıköy sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedinin, 23 Kasım 2024'te Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile birlikte denize düşen Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

DNA Testi Sonucu Açıklandı

Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespit çalışmaları tamamlandı ve cesedin, Velat Can'a ait olduğu DNA testleriyle doğrulandı. Aile yakınları, cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürdü. Velat Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

Olayın Gelişimi

23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlarken kaybolan kardeşi Velat Can (23), ebeveynleri tarafından polise bildirildi. İspanya'dan tatil amaçlı Diyarbakır'a gelen kardeşlerin, 25 Kasım'da aileleriyle birlikte aynı ülkeye dönüş yapacakları tespit edildi.

Olay sonrası, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ancak, yapılan arama faaliyetleri sonuç vermedi.

Kadıköy sahilinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin, hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı
2
İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit
3
Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tır Sürücüsü Yakalandı
4
Netanyahu, ABD Ziyaretinden Farklı Bir Vizyonla Döndü: Hamas ve Filistin Yönetimi Yok
5
Netanyahu, Hamas'ın Esir Takasını Askıya Almasından Sonra Acil Güvenlik Toplantısı Düzenliyor
6
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi
7
TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!