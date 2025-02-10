Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı

Kadıköy'de Denizde Bulunan Ceset Velat Can'a Ait

Kadıköy sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedinin, 23 Kasım 2024'te Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile birlikte denize düşen Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

DNA Testi Sonucu Açıklandı

Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespit çalışmaları tamamlandı ve cesedin, Velat Can'a ait olduğu DNA testleriyle doğrulandı. Aile yakınları, cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürdü. Velat Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

Olayın Gelişimi

23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlarken kaybolan kardeşi Velat Can (23), ebeveynleri tarafından polise bildirildi. İspanya'dan tatil amaçlı Diyarbakır'a gelen kardeşlerin, 25 Kasım'da aileleriyle birlikte aynı ülkeye dönüş yapacakları tespit edildi.

Olay sonrası, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ancak, yapılan arama faaliyetleri sonuç vermedi.

Kadıköy sahilinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin, hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.