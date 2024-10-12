Kadın Çiftçilere Özel İndirimle Mezatta Hayvan Satışı

Adana'da Kadın Çiftçilere Özel İndirimli Mezat

Adana'da gerçekleştirilen "Dost Mezat" etkinliğinde, büyükbaş hayvan satışındaki aracılık masraflarının kaldırılması hedeflenerek kadınlara özel indirim uygulandı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, Dost Ziraat İşletmeleri tarafından hazırlanan açık artırmada 221 adet "hastalıktan ari" sertifikalı gebe düve, erkek ve dişi buzağı satışa sunuldu.

Kadın Çiftçilere %20 İndirim

Mezatta yer alan kadınlar, %20 indirim uygulaması ile hayvan alımını gerçekleştirdi. Toplamda 105 hayvan alan kadın çiftçiler, alımlarında bu oran sayesinde önemli bir tasarruf sağladı.

Bu etkinlik kapsamında, genç çiftçilerin satmış olduğu bir hayvandan elde edilen gelir ise Yeşilay örgütüne bağışlandı ve bu bağış, teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılım ve İlgi Giderek Artıyor

Dost Ziraat İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, mezatın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte katılımcı sayısının arttığını ve talep doğrultusunda yeni mezatlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Bozkurt, "Kadın çiftçilere yönelik %20 indirim uygulayarak onların üretimdeki rolünü desteklemeyi amaçlıyoruz," dedi.

Kadın Çiftçilerin Yorumları

Mezata katılan Seda Seyfeli, ilk defa katıldığı etkinliğin hayvancılık için çok önemli olduğunu vurgulayarak, kadın çiftçiler için sağlanan indirimlerin büyük avantaj sağladığını belirtti.

Eskişehir'den gelen Seviye Nalcı ise 44 yıldır hayvancılık yaptığını ve mezatta uygun fiyatlarla hayvan aldığını ifade ederek, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.