Kadın Futbolcular Ankara'da Kristal Ayaklar Ödülleri ile Onurlandırılıyor

Kadın Futbolu İçin Önemli Bir Adım: Kristal Ayaklar Ödül Töreni

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadığı zorlukların farkındalığını artırmak amacıyla Ankara'da Kristal Ayaklar Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Ödül Töreninin Detayları

Kadın Futbolcular Derneği tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Hande Fırat öncülüğünde düzenlenen bu ödül töreni; 2023-2024 sezonunda 16 takımın mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni desteklemek amacıyla yapılacak. Tören, 19 Ağustos Pazartesi günü CerModern'de gerçekleştirilecek.

Ödül Kategorileri

Törende çeşitli kategorilerde ödüller verilecek:

Yılın Futbolcusu

Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu

Yılın Orta Saha Oyuncusu

Yılın Gol Kraliçesi

Yılın Fair Play Ödülü

Yılın Takımı

Yılın Gazetecisi

Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü

Yılın Kalecisi

Yılın Defans Oyuncusu

Yılın Teknik Direktörü

Yılın Alt Yapı Kulübü

Yılın Kadın Hakemi

Yılın Yöneticisi

Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru

Onur Konukları

Gecenin onur konuklarından biri olarak Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü ve futbolcusu Cemile Timur yer alacak. Ayrıca, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü kadın futbolcularının da törene katılacağı belirtiliyor.

Kız Çocuklarının Futbola Katkısı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kız çocuklarının uzanan elden destek almasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. “Kızlarımız burada kendilerini takip eden diğer kızlar için bir örnek oluşturuyor. Onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Yerel Futbolcuların Görüşleri

Ödüle aday olan Ağrı Spor Kulübü kadında futbolcu Güven Bulut, yazın ailesine destek olarak köyde çalıştığını ifade ederken, Reyhan Kahraman ise ailesinin kendisini desteklediğini belirtti. Diğer bir oyuncu Selin Kuş ise futbol oynamanın yanı sıra çalıştığını ve daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini açıkladı.

Cemile Timur'un Açıklamaları

Cemile Timur, 2008 yılında bir kadın futbol takımı oluşturma düşüncesiyle yola çıktığını ve kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurguladı. “Hangi risk varsa başa çıkabileceğimi düşündüm, önemli olan kız çocuğuna bir gelecek vermek.” dedi.

Yüzleşme ve Destek

Kendileriyle ilgili olumsuz bakış açılarıyla yüzleşen Hatice Yaşar ve Özlem Akkaya, spor hayatlarının zorluklarına rağmen azimle mücadele ettiklerini dile getirdi. Ailelerinden aldıkları destek ise onların motivasyon kaynağı oldu.

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı amacıyla Ankara'da "Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlenecek.

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı amacıyla Ankara'da "Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlenecek.