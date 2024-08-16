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Kadın Futbolcular Ankara'da Kristal Ayaklar Ödülleri ile Onurlandırılıyor

Kadın futbolunu desteklemek için düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreni, Ankara'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:24
Kadın Futbolcular Ankara'da Kristal Ayaklar Ödülleri ile Onurlandırılıyor

Kadın Futbolu İçin Önemli Bir Adım: Kristal Ayaklar Ödül Töreni

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadığı zorlukların farkındalığını artırmak amacıyla Ankara'da Kristal Ayaklar Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Ödül Töreninin Detayları

Kadın Futbolcular Derneği tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Hande Fırat öncülüğünde düzenlenen bu ödül töreni; 2023-2024 sezonunda 16 takımın mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni desteklemek amacıyla yapılacak. Tören, 19 Ağustos Pazartesi günü CerModern'de gerçekleştirilecek.

Ödül Kategorileri

Törende çeşitli kategorilerde ödüller verilecek:

  • Yılın Futbolcusu
  • Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu
  • Yılın Orta Saha Oyuncusu
  • Yılın Gol Kraliçesi
  • Yılın Fair Play Ödülü
  • Yılın Takımı
  • Yılın Gazetecisi
  • Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü
  • Yılın Kalecisi
  • Yılın Defans Oyuncusu
  • Yılın Teknik Direktörü
  • Yılın Alt Yapı Kulübü
  • Yılın Kadın Hakemi
  • Yılın Yöneticisi
  • Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru

Onur Konukları

Gecenin onur konuklarından biri olarak Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü ve futbolcusu Cemile Timur yer alacak. Ayrıca, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü kadın futbolcularının da törene katılacağı belirtiliyor.

Kız Çocuklarının Futbola Katkısı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kız çocuklarının uzanan elden destek almasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. “Kızlarımız burada kendilerini takip eden diğer kızlar için bir örnek oluşturuyor. Onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Yerel Futbolcuların Görüşleri

Ödüle aday olan Ağrı Spor Kulübü kadında futbolcu Güven Bulut, yazın ailesine destek olarak köyde çalıştığını ifade ederken, Reyhan Kahraman ise ailesinin kendisini desteklediğini belirtti. Diğer bir oyuncu Selin Kuş ise futbol oynamanın yanı sıra çalıştığını ve daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini açıkladı.

Cemile Timur'un Açıklamaları

Cemile Timur, 2008 yılında bir kadın futbol takımı oluşturma düşüncesiyle yola çıktığını ve kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurguladı. “Hangi risk varsa başa çıkabileceğimi düşündüm, önemli olan kız çocuğuna bir gelecek vermek.” dedi.

Yüzleşme ve Destek

Kendileriyle ilgili olumsuz bakış açılarıyla yüzleşen Hatice Yaşar ve Özlem Akkaya, spor hayatlarının zorluklarına rağmen azimle mücadele ettiklerini dile getirdi. Ailelerinden aldıkları destek ise onların motivasyon kaynağı oldu.

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık...

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı amacıyla Ankara'da "Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlenecek.

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık...

Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı amacıyla Ankara'da "Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlenecek.

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