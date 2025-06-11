Kadın Girişimciden Şakayık Üretiminde Başarı

Sivas'ta Kadın Girişimci Şakayık Üretimine Başladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Filiz Özcan, bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alanda yaygınlaştırarak hasada başladı. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadını gerçekleştirdikleri bu ürünün 81 ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şakayık Üretiminde Kadın Girişimciler Öne Çıkıyor

42 yaşındaki Filiz Özcan, eşi ve oğluyla birlikte aldıkları eğitim sonrasında şakayık üretimine adım attıklarını belirtti. İlçede ilk kez kadın girişimci olarak bu ürünü kazandırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Özcan, "İstanbul'dan buraya geldik ve burada olmayan bir bitki yetiştirmek istedik. Şakayık, sadece güzel bir çiçek değil, aynı zamanda maddi açıdan da gelir sağlıyor. Her kadının evini geçindirebileceği bir iş modeli olarak gördüm," dedi.

Yerel Toptancılara Satış Yapıyor

Özcan, kesimlerini yaptıkları şakayıkları, İstanbul, Trabzon, Ordu ve Amasya'daki toptancılara gönderdiklerini açıkladı. İlk yılında 3 bin kökten 10-15 bin şakayık satışı yapmayı hedeflediklerini aktaran Özcan, "Tahminen her bir kökten 3 veya 4 şakayık çiçeği almayı hedefliyoruz. Ayrıca, sera yapmayı planlıyoruz; böylece hem yaz hem de kış mevsiminde ilçede şakayık bitkisini bulundurmayı amaçlıyoruz," dedi.

Özcan, bu süreçte kendilerine destek veren Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğluilaç sanayisinde ve kozmetikte önemli bir yer tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci Filiz Özcan, hasada başladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci Filiz Özcan, hasada başladı.