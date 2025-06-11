DOLAR
39,1 0,3%
EURO
44,99 -0,29%
ALTIN
4.179,24 0,34%
BITCOIN
4.260.809,16 0,95%

Kadın Girişimciden Şakayık Üretiminde Başarı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kadın girişimci Filiz Özcan, şakayık bitkisi hasadına başlayarak 81 ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:44
Kadın Girişimciden Şakayık Üretiminde Başarı

Sivas'ta Kadın Girişimci Şakayık Üretimine Başladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Filiz Özcan, bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alanda yaygınlaştırarak hasada başladı. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadını gerçekleştirdikleri bu ürünün 81 ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şakayık Üretiminde Kadın Girişimciler Öne Çıkıyor

42 yaşındaki Filiz Özcan, eşi ve oğluyla birlikte aldıkları eğitim sonrasında şakayık üretimine adım attıklarını belirtti. İlçede ilk kez kadın girişimci olarak bu ürünü kazandırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Özcan, "İstanbul'dan buraya geldik ve burada olmayan bir bitki yetiştirmek istedik. Şakayık, sadece güzel bir çiçek değil, aynı zamanda maddi açıdan da gelir sağlıyor. Her kadının evini geçindirebileceği bir iş modeli olarak gördüm," dedi.

Yerel Toptancılara Satış Yapıyor

Özcan, kesimlerini yaptıkları şakayıkları, İstanbul, Trabzon, Ordu ve Amasya'daki toptancılara gönderdiklerini açıkladı. İlk yılında 3 bin kökten 10-15 bin şakayık satışı yapmayı hedeflediklerini aktaran Özcan, "Tahminen her bir kökten 3 veya 4 şakayık çiçeği almayı hedefliyoruz. Ayrıca, sera yapmayı planlıyoruz; böylece hem yaz hem de kış mevsiminde ilçede şakayık bitkisini bulundurmayı amaçlıyoruz," dedi.

Özcan, bu süreçte kendilerine destek veren Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğluilaç sanayisinde ve kozmetikte önemli bir yer tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci Filiz Özcan, hasada başladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci Filiz Özcan, hasada başladı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği