DOLAR
39,26 -0,32%
EURO
44,83 0,18%
ALTIN
4.266,46 -0,44%
BITCOIN
4.110.961,47 -0,09%

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Kadın şoför istihdamını teşvik eden düzenlemeyle firmalara yüzde 95 indirimli taşıt kartı ve 3 ay ücretsiz yetki belgesi fırsatı!

Yayın Tarihi: 05.06.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 00:13
Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Kadın Şoför İstihdamına Teşvikler

Ulaşım sektörü için önemli bir dönüm noktası olan yeni düzenlemeler, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, kadın şoför istihdam eden firmalara sağlanacak görülmemiş desteklerle hem cinsiyet dengesizliğini gidermeyi hem de mali yükleri azaltmayı amaçlıyor.

Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişikliklerin sektörde yeni bir sayfa açacağını belirtti. Bu yenilikler, motokuryelere yönelik de önemli düzenlemeleri içeriyor. Artık motokuryeler, P1 yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek ve bu sayede sektörün denetimi kolaylaşacak.

Kadın İstihdamına Yüzde 95 Destek

Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici yönü, kadın şoför istihdamında sağlanacak büyük teşvikler. Kadın şoför çalıştıran firmaların yararlanabileceği avantajlar arasında:

  • Taşıt Kartı Ücretinde Şok İndirim: Kadın şoför istihdam eden her firma, aldığı taşıt kartı ücretinde %95 oranında indirimden faydalanarak normalde binlerce lira olan bu ücreti yalnızca 150 TL'ye düşürebilecek.
  • Yetki Belgesi Ücretsiz: Kadın istihdam oranını %10'a çıkaran firmalar, yetki belgelerini 3 ay boyunca ücretsiz olarak yenileyebilecek.

Bu kapsamlı değişiklikle birlikte, sadece kadın istihdamı değil; kargo taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşımacılığı gibi birçok alanda da yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Amaç, sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek çözümler sunmak.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor
2
İstanbul'da Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi Başladı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa Mitinginde Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
4
Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi
5
Düzce'de Yapay Zeka Destekli Trafidar ile Bayram Denetimleri Güçleniyor
6
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Futbol Turnuvasında Şampiyon
7
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!