Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Kadın Şoför İstihdamına Teşvikler

Ulaşım sektörü için önemli bir dönüm noktası olan yeni düzenlemeler, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, kadın şoför istihdam eden firmalara sağlanacak görülmemiş desteklerle hem cinsiyet dengesizliğini gidermeyi hem de mali yükleri azaltmayı amaçlıyor.

Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişikliklerin sektörde yeni bir sayfa açacağını belirtti. Bu yenilikler, motokuryelere yönelik de önemli düzenlemeleri içeriyor. Artık motokuryeler, P1 yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek ve bu sayede sektörün denetimi kolaylaşacak.

Kadın İstihdamına Yüzde 95 Destek

Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici yönü, kadın şoför istihdamında sağlanacak büyük teşvikler. Kadın şoför çalıştıran firmaların yararlanabileceği avantajlar arasında:

Taşıt Kartı Ücretinde Şok İndirim : Kadın şoför istihdam eden her firma, aldığı taşıt kartı ücretinde %95 oranında indirimden faydalanarak normalde binlerce lira olan bu ücreti yalnızca 150 TL 'ye düşürebilecek.

: Kadın şoför istihdam eden her firma, aldığı taşıt kartı ücretinde %95 oranında indirimden faydalanarak normalde binlerce lira olan bu ücreti yalnızca 'ye düşürebilecek. Yetki Belgesi Ücretsiz: Kadın istihdam oranını %10'a çıkaran firmalar, yetki belgelerini 3 ay boyunca ücretsiz olarak yenileyebilecek.

Bu kapsamlı değişiklikle birlikte, sadece kadın istihdamı değil; kargo taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşımacılığı gibi birçok alanda da yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Amaç, sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek çözümler sunmak.