Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele: Meclis Araştırma Komisyonu Akademisyenleri Dinledi

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık İçin Yeni Çözüm Önerileri

Meclis Araştırma Komisyonu, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik akademisyenleri ağırladı. Toplantıya, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Görgün Baran katıldı. Komisyonun başkanvekilliğini AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, sonrasında ise AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu üstlendi.

Şiddetin Önlenmesi İçin Kapsayıcı Çözümler Gerekiyor

Prof. Dr. Tarhan, kadına yönelik şiddeti ele alırken, “Evlilik ve boşanma olaylarını yönetemezsek şiddet olaylarının önüne geçemeyiz.” açıklamasında bulundu. Tarhan, önceki dönemlerde de bu konu ile ilgili komisyonda sunum yaptığını belirterek, Türkiye'nin mevcut kriz yönetim anlayışının yetersiz olduğunu vurguladı.

Aile Yapısındaki Değişimler Dikkat Çekiyor

Tarhan, Türkiye'de hane yapısındaki çarpıcı değişimlere dikkat çekti. “2001-2018 arasında evlilik oranı %1,6 artarken boşanma oranı %54,8 arttı.” diyerek, boşanma ve kadına yönelik şiddet arasında direkt bir ilişki olduğunu ifade etti.

İstatistikler Alarm Veriyor

İngiltere'de 11 milyon çocuk bulunduğunu, bunun yanında korunma altına alınan çocuk sayısının 61 bin olduğunu aktaran Tarhan, Türkiye'deki rakamların bu durumu daha da dramatik hale getirdiğini belirtti: “Türkiye'de 22 milyon çocuk var. Koruma altına alınan çocuk sayısı ise sadece 14 bin.” Tarhan, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin gelecekte benzer risklerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Şiddette Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Rolü

Prof. Dr. Tarhan, kadına yönelik şiddetin yalnızca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmadığını, Kuzey ülkelerindeki artışların bunun en iyi göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Aile İçi Şiddet ve Öğrenilen Davranışlar

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, aile içindeki şiddetin çocuklar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerine değinerek, “Şiddet, ailede öğreniliyor.” dedi. Baran, aile içi şiddete tanık olan çocukların bu durumu normalleştirdiğini ve tekrarlayabileceğini vurguladı.

Çözüm İçin Eşgüdüm ve İşbirliği Önemli

Baran, kadına yönelik şiddeti önlemek için güvenlik, yargı ve sosyal hizmet kurumları arasında bir eşgüdüm sağlanmasının gerekli olduğunu belirtirken, medya ve politikacıların destek vermesinin hayati olduğunu ifade etti. “Şiddeti önlemek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmamız şart.” diyerek, medya kuruluşlarının sorumlu yayıncılık yapmaları gerektiğini de ekledi.