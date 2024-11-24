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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele: Ayşe Keşir'den Önemli Açıklamalar

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurgulayarak, yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:40
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele: Ayşe Keşir'den Önemli Açıklamalar

Keşir: "Kadına Yönelik Şiddet, İnsanlığın Ortak Ayıbıdır"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle önemli bir açıklama yaptı. Keşir, kadına yönelik şiddetin coğrafi sınırları aşan ve tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirtti.

"Kadına yönelik şiddet, coğrafi sınırları aşan, tüm ülkeleri tehdit eden, insanlığın ortak ayıbıdır. Bir kadına kalkan el tüm insanlığa kalkıyor," diyen Keşir, AK Parti hükümetinin 2002 yılından bu yana bu sorunla etkin bir şekilde mücadele ettiğini ve bu çabaların güçlü yasal düzenlemelerle desteklendiğini kaydetti.

Yasal Düzenlemelerin Önemi

Keşir, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Anayasa'ya 'kadın-erkek eşittir' hükmünü ekledik. Medeni Kanun'da eşlerin eşitliği ve 'eşit işe eşit ücret' ilkesi kapsamında yasal düzenlemeler yaptık," açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmasına rağmen, Avrupa Konseyi'nin 24 Mayıs 2024 tarihli kadına yönelik şiddetle mücadele direktifinin tümünü iç hukukunda uygulayan tek ülke olduğunu vurguladı.

İstanbul Sözleşmesi ve Uygulamaları

Keşir, 45 ülkenin imza attığı İstanbul Sözleşmesi'ni tam anlamıyla uygulayan ülke bulunmadığını, bu durumun Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından yapılan son değerlendirmelerde de geniş bir şekilde ele alındığını ifade etti. Konseyin, üye ülkelere "İmzanızın gereğini yerine getirmediniz" mesajını verdiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Eşsiz Yeri

Türkiye’nin bu direktifte yer alan maddelerle ilgili iç hukuktaki düzenlemeleri hayata geçiren tek ülke olduğunu vurgulayan Keşir, "Sözleşmeye imza koyulan 2011'den önce de Türkiye, kadına yönelik şiddeti suç olarak tanımlayarak gerekli adımları atmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış, bu alandaki mücadelenin sona erdiği anlamına gelmez," şeklinde konuştu.

Son olarak, Ayşe Keşir, AK Parti'nin ilk seçim beyannamesinde kadına karşı şiddetle nasıl mücadele edeceğini detaylandırdığını ve bu kararlılıkla yola devam edeceğini belirtti. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şiddete sıfır tolerans anlayışıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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