Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi

Kadir Canpolat'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan trajik bir olayın ardından, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45), ağabeyi tarafından öldürüldü. Cenazesi, dün Çayırdüzü Mahallesi'nde kılınan törenin ardından defnedildi.

Tören Detayları

Özel bir anma programı ile Çayırdüzü Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından, Kadir Canpolat'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, çok sayıda vatandaşın yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri de katılım gösterdi. Bu olay, bölgedeki toplumsal duyarlılığı artırırken, Kadir Canpolat'ın ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntü içindeydi.

zanlı Hakkında Gelişmeler

Öte yandan, Kadir Canpolat'ın ağabeyi M. Canpolat (46) ile ilgili adliyedeki işlemler devam etmekte.

Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.