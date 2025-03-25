Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek: Dua ve İbadet Zamanı

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak belirtilen mübarek bir gece. Yarın idrak edilecek bu kutlu gecede, İslam âleminde duaların kabul olacağı ve sema kapılarının açılacağı inancı hâkim.

Kur'an-ı Kerim'de bu gece, "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik... O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ifadeleriyle anlatılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Gecesi'nin ülke genelindeki camilerde ibadet ve dualarla geçirileceğini duyurdu.

Özel İbadet ve Dua Zamanı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nin İslam'da özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Oruçla geçireceğimiz gündüze, ibadetle geçireceğimiz gecenin önemine dikkat çeken Çapcıoğlu, Ramazan'ın son 10 gününde bu geceyi aramamız tavsiye edildiğini ifade etti.

Dua ve Birliktelik Vurgusu

Hz. Muhammed'in bu gece ile ilgili olarak, "Kadir Gecesi'nde inanarak ibadet eden ve dua edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği" ifadelerini hatırlatan Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nde yapılan duaların özellikle haksızlık ve zulme maruz kalan Müslümanlar için önemine dikkat çekti. Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan’daki kardeşlerimiz için dua etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Çapcıoğlu, "Bu gece özellikle birlik ve beraberliğimiz için dua edelim." diyerek Müslümanların huzuru ve barışı için gönülden dualarını yinelemelerini istedi.