Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek: Dua ve İbadet Zamanı

Kadir Gecesi yarın, dualar ve ibadetlerle kutlanacak. İhsan Çapcıoğlu, zulme maruz kalan Müslümanlar için dua edilmesini tavsiye etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:58
Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek: Dua ve İbadet Zamanı

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak belirtilen mübarek bir gece. Yarın idrak edilecek bu kutlu gecede, İslam âleminde duaların kabul olacağı ve sema kapılarının açılacağı inancı hâkim.

Kur'an-ı Kerim'de bu gece, "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik... O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ifadeleriyle anlatılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Gecesi'nin ülke genelindeki camilerde ibadet ve dualarla geçirileceğini duyurdu.

Özel İbadet ve Dua Zamanı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nin İslam'da özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Oruçla geçireceğimiz gündüze, ibadetle geçireceğimiz gecenin önemine dikkat çeken Çapcıoğlu, Ramazan'ın son 10 gününde bu geceyi aramamız tavsiye edildiğini ifade etti.

Dua ve Birliktelik Vurgusu

Hz. Muhammed'in bu gece ile ilgili olarak, "Kadir Gecesi'nde inanarak ibadet eden ve dua edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği" ifadelerini hatırlatan Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nde yapılan duaların özellikle haksızlık ve zulme maruz kalan Müslümanlar için önemine dikkat çekti. Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan’daki kardeşlerimiz için dua etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Çapcıoğlu, "Bu gece özellikle birlik ve beraberliğimiz için dua edelim." diyerek Müslümanların huzuru ve barışı için gönülden dualarını yinelemelerini istedi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği