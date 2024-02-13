Bist 100
9.184,63 0%
DOLAR
30,72 0,03%
EURO
33,11 -0,04%
ALTIN
2.001,02 0,3%

Kafes-39 operasyonu ile 7 organize suç örgütü dağıtıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kafes-39" operasyonuyla 7 organize suç örgütünün dağıtıldığını, örgüt liderlerinin de aralarında olduğu 117 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:14
Kafes-39 operasyonu ile 7 organize suç örgütü dağıtıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kafes-39" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları işbirliğiyle, 7 ilde "Örgüt kurarak suç işlemek, nitelikli yağma, uyuşturucu üretmek ve satmak, kasten yaralamak, ölümle korkutmak, genel güvenliği bilerek tehlikeye atmak, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa aracılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı" gibi suçlara karışan 7 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 suç örgütünün dağıtıldığını duyurdu. Yerlikaya, İstanbul'da Budaklar, Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in liderlik ettiği örgütlerin elemanlarının da aralarında olduğu 117 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı
2
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
3
FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl hapis cezası
4
Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
5
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var
6
Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi!
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek