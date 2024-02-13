Kafes-39 operasyonu ile 7 organize suç örgütü dağıtıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kafes-39" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları işbirliğiyle, 7 ilde "Örgüt kurarak suç işlemek, nitelikli yağma, uyuşturucu üretmek ve satmak, kasten yaralamak, ölümle korkutmak, genel güvenliği bilerek tehlikeye atmak, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa aracılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı" gibi suçlara karışan 7 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 suç örgütünün dağıtıldığını duyurdu. Yerlikaya, İstanbul'da Budaklar, Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in liderlik ettiği örgütlerin elemanlarının da aralarında olduğu 117 şüphelinin yakalandığını bildirdi.