Kafes operasyonları ile 420 suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes" adı verilen operasyonlarla geçen yıl 420 organize suç örgütünün dağıtıldığını açıkladı.

Kafes operasyonları ile 420 suç çetesi çökertildi
Yayın Tarihi:

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ne kadar büyük veya aranan olursa olsun, Türkiye'yi organize suç örgütleri ve uyuşturucu satıcılarından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

2023'TE 420 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONLARLA DAĞITILDI

Yerlikaya, 2023 yılının başından sonuna kadar "Kafes" operasyonlarıyla 420 organize suç örgütünü dağıttıklarını söyledi. Dağıtılan örgütlerden 142'si nitelikli silahlı suç işleyenlerden oluşuyordu. Bunların 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel düzeyde faaliyet gösteriyordu. Yerlikaya, suç tiplerine göre yapılan sınıflamada ise 270'inin organize suç, 128'inin uyuşturucu suç, 22'sinin de siber suç örgütü olduğunu belirtti.

Yerlikaya, sınır ötesi operasyonlarla terörler mücadeleye devam edilirken öte yandan örgütlerin şehir yapılanmalarına müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı. Terörist yuvalarına yanı sıra şehirlerdeki terörist uzantılarının üstüne gidildiğini ve gidilmeye de devam edileceğini belirtti. Ayrıca operasyonlara katılan polis ve jandarma ekiplerini de kutladı.

Öne Çıkanlar
Yeni yılda geçmişi unutacak burçlar açığa çıktı! Aradıkları aşkı 3 ay içinde bulacaklar Yeni yılda geçmişi unutacak burçlar açığa çıktı! Aradıkları aşkı 3 ay içinde bulacaklar
O bankadan mest edecek gelişme! Marketlerde 500 TL indirim fırsatı bugün başladı O bankadan mest edecek gelişme! Marketlerde 500 TL indirim fırsatı bugün başladı
Önlisans mezunlarına yüksek maaş ile iş fırsatı! Tarım ve Orman Bakanlığı 1484 personel alım ilanı yayımladı Önlisans mezunlarına yüksek maaş ile iş fırsatı! Tarım ve Orman Bakanlığı 1484 personel alım ilanı yayımladı
Çok Okunanlar
Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi