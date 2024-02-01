Kafes operasyonları ile 420 suç çetesi çökertildi

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ne kadar büyük veya aranan olursa olsun, Türkiye'yi organize suç örgütleri ve uyuşturucu satıcılarından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

2023'TE 420 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONLARLA DAĞITILDI

Yerlikaya, 2023 yılının başından sonuna kadar "Kafes" operasyonlarıyla 420 organize suç örgütünü dağıttıklarını söyledi. Dağıtılan örgütlerden 142'si nitelikli silahlı suç işleyenlerden oluşuyordu. Bunların 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel düzeyde faaliyet gösteriyordu. Yerlikaya, suç tiplerine göre yapılan sınıflamada ise 270'inin organize suç, 128'inin uyuşturucu suç, 22'sinin de siber suç örgütü olduğunu belirtti.

Yerlikaya, sınır ötesi operasyonlarla terörler mücadeleye devam edilirken öte yandan örgütlerin şehir yapılanmalarına müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı. Terörist yuvalarına yanı sıra şehirlerdeki terörist uzantılarının üstüne gidildiğini ve gidilmeye de devam edileceğini belirtti. Ayrıca operasyonlara katılan polis ve jandarma ekiplerini de kutladı.