Kağıthane'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kağıthane'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın bildiriminin yapılması üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve zamanında söndürdü.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı; ancak, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.