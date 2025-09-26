Kağıthane'de 5 Katlı İş Yerinin Giriş Katındaki Yangın Söndürüldü

Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bir yayın kuruluşuna ait binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:53
Kağıthane'de 5 Katlı İş Yerinin Giriş Katındaki Yangın Söndürüldü

Kağıthane'de iş yeri yangını kontrol altına alındı

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yeri ve yangının nedeni

Olay, Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan; ambalaj, baskı, web ve mobil alanlarda içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait binanın giriş katında meydana geldi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Giriş katı ambalaj ve koli bandı deposu olarak kullanılan ve yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip bölümde başlayan yangın kısa sürede girişin tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına 4 farklı noktadan müdahale etti; giriş katının pencereleri ile kepenklerini keserek içeriye su ve köpük püskürttüler. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı ve hasar

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
2
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler
3
Muğla Açıklarında 210 Kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Yakalandı
4
De la Fuente'dan BM'de acil ateşkes çağrısı: Gazze ve Ukrayna
5
Erdoğan ABD temaslarını tamamlayıp yurda döndü
6
James Comey: Trump'ın Duyurduğu İddianameye 'Masumum' Yanıtı
7
Aliyev'den BM Genel Kurulunda Barış Çağrısı: Çifte Standartlara Son

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim