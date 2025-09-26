Kağıthane'de 5 Katlı İş Yerinin Giriş Katındaki Yangın Söndürüldü

Kağıthane'de iş yeri yangını kontrol altına alındı

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yeri ve yangının nedeni

Olay, Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan; ambalaj, baskı, web ve mobil alanlarda içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait binanın giriş katında meydana geldi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Giriş katı ambalaj ve koli bandı deposu olarak kullanılan ve yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip bölümde başlayan yangın kısa sürede girişin tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına 4 farklı noktadan müdahale etti; giriş katının pencereleri ile kepenklerini keserek içeriye su ve köpük püskürttüler. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı ve hasar

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.