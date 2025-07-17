Kağıthane'de Balkonu Çöken Bina Tedbir Amaçıyla Tahliye Edildi

Kağıthane'de yaşanan balkon çökme olayı, bölgedeki sakinleri endişelendirdi. Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökerek büyük bir gürültüyle yere düştü.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Polis, itfaiye ve zabıta ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Neyse ki, olay sonucunda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Bina, güvenlik önlemleri gereği tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelerine devam ediyor.

Öte yandan, balkonun çökme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntülerin, olayın sebebinin belirlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Kağıthane'de dairelerinden birinin balkonu çöken 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kağıthane'de dairelerinden birinin balkonu çöken 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.